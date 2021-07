L’AQUILA – Da oggi in campo anche in Abruzzo nella campagna vaccinale anche circa 250 farmacie e a breve anche i dentisti. La giunta regionale ha infatti approvato il protocollo d’intesa per il coinvolgimento, potenzialmente di 1.200 odontoiatri.

Ieri in Abruzzo sono state registrate 8.330 vaccinazioni, di cui 2.353 nella Asl di Chieti, 2.361 in quella dell’Aquila, 2.007 a Pescara e 1.609 a Teramo. Con questo ritmo l’immunità di gregge si raggiungerà a metà settembre, in tempo utile

In base all’ultimo bollettino Sono 25 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 8 e 87 anni, emersi dall’analisi di 1.979 tamponi molecolari e 3.144 test antigenici.

Nessun decesso, dato invariato da giorni, così come i guariti, il cui totale resta stabile a 71.526.

Dei nuovi casi 12 fanno riferimento alla provincia di Teramo, 7 a quella dell’Aquila, 5 a quella di Chieti e uno a quella di Pescara.

Gli attualmente positivi sono 911 (+25), 21 ricoverati in area medica (-1), 1 in terapia intensiva (invariato), 889 in isolamento domiciliare (+26).