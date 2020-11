COVID ABRUZZO: D’ALESSANDRO, “MARSILIO TRUMP ITALIANO”

L’AQUILA – “Abbiamo trovato il Trump italiano, lo abbiano noi in Abruzzo (che fortuna): Marco Marsilio. Come Trump di fronte alla evidenza del proprio fallimento cerca di scaricare su altri il disastro della evidenza”.

Sono le parole del deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro che sottolinea: “Marsilio sta fallendo clamorosamente ed a differenza di altre Regioni non ha fatto nulla ed ha lasciato soli interi territori. L’ospedale Covid di Pescara non basta neanche a Pescara . Basta con la finzione del ‘politicamente corretto’; in Abruzzo emerge un quadri agghiacciante fatto di sottovalutazione, inerzia ed incapacità. Ma se Marsilio, in piena pandemia, ha avuto il coraggio di contrarre un debito fuori bilancio per il Napoli Calcio perché non lo ho fatto per finanziare la sanità? Ma ci voleva uno scienziato ad organizzare anche con l’Esercito, durante l’estate, presidi di emergenza Covid, per ospitare malati Covid evitando di bloccare tutti gli ospedali anche le altre attività? Cosa ci ha fatto con i poteri commissariali? Perché alcune aree, in particolare la provincia dell’Aquila, il capoluogo e la Marsica, sono state letteralmente lasciate sole di fronte alla crisi sanitaria? La sua inadeguatezza assomiglia ad un’offesa. La smetta di fare comizi e se non ce la fa ci convochi e daremo una mano”, conclude D’Alessandro.

