COVID ABRUZZO, DIMEZZATI COMUNI IN “ZONA ROSSA”. MARSILIO: “ALLERTA ALTA IN PROVINCIA DELL’AQUILA”

L’AQUILA – Scende il numero dei comuni in “zona rossa” in Abruzzo, che da 40 diventano circa la metà, con soli 3 nuovi comuni – Lentella, in provincia di Chieti; e Cerchio e Pescina in provincia dell’Aquila – sottoposti a maggiori restrizioni.

Lo ha anticipato il presidente della Regione, Marco Marsilio, al termine della riunione dell’Unità di crisi “Tra i comuni nei quali cesseranno le misure restrittive ci sono anche Montesilvano e Città Sant’Angelo che confermano il trend in calo della fascia costiera e l’area metropolitana, il contagio cresce invece nella provincia dell’Aquila”.

“Abbiamo un indice Rt a 0.89, solo nella provincia dell’Aquila la situazione comincia ad essere più preoccupante, ad esempio nel capoluogo, ad Avezzano, a Sulmona. La Asl è stata invitata ad incrementare l’azione di vigilanza, con controlli, tamponi e tracciamento contatti. E a tal proposito sollecito i sindaci a stare molto attenti per evitare che la provincia dell’Aquila possa subire una nuova ondata”.