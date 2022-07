COVID ABRUZZO: ESPLODONO CASI, 4.298 IN UN GIORNO. ALTRI 3 MORTI E 27 NUOVI RICOVERI

PESCARA – Sono ben 4.298 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 84 e 95 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara) e sale a 3404.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 407460 dimessi/guariti (+1005 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 50826 (+3287 rispetto a ieri).

Di questi, 247 pazienti (+28 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1689 tamponi molecolari (2391065 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13845 test antigenici (3947972).

Del totale dei casi positivi, 95809 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+865 rispetto a ieri), 131599 in provincia di Chieti (+1222), 106826 in provincia di Pescara (+982), 112384 in provincia di Teramo (+931), 9360 fuori regione (+128) e 5712 (+167) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Via libera intanto alla quarta dose per over 60 e fragili over 12 a partire da 120 giorni dopo la terza dose. Si utilizzeranno i vaccini di Pfizer e Moderna.

Dopo l’apertura di Ecdc e Ema in serata è arrivata la circolare firmata dal Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, che apre alla somministrazione della quarta dose di vaccino contro il Covid per gli over 60 e per i fragili over 12 a partire da almeno 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione successiva al richiamo.

Nella circolare del Ministero Salute si spiega come, “tenuto conto sia dell’attuale condizione di aumentata circolazione virale con ripresa della curva epidemica, associata ad aumento dell’occupazione di posti letto nelle aree mediche e, in minor misura, nelle terapie intensive, sia delle evidenze disponibili sulla efficacia della seconda dose di richiamo nel prevenire forme gravi di Covid sostenute dalle varianti maggiormente circolanti, nel rispetto del principio di massima precauzione, si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo”.

Anche per la quarta dose si utilizzeranno i vaccini a mRna di Pfizer e Moderna nei dosaggi autorizzati per la dose booster (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax).