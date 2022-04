COVID ABRUZZO: FRENA CRESCITA CONTAGI E SCENDE INCIDENZA

PESCARA – Frena la crescita dei contagi da Covid-19 in Abruzzo. Nell’ultima settimana sono emersi 14.653 nuovi casi: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al -1,35%.

È la prima volta che il dato presenta il segno meno nell’ultimo mese, dopo il recente incremento che ha fatto registrare picchi del +50%.

Di conseguenza scende, anche se molto lentamente, l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che è ora a 1.144. A livello territoriale, i numeri più alti restano quelli della provincia di Teramo, dove l’incidenza è a 1.250, seguita dal Chietino (1.144). Poi, con un dato inferiore a mille, ci sono le province dell’Aquila (996) e di Pescara (985).

Ancora in aumento, su base settimanale, i ricoveri complessivi, anche se si registra una lieve riduzione delle sole terapie intensive. Al momento il tasso di occupazione dei posti letto è al 7% per le rianimazioni e al 22% per l’area medica, dato superiore alla media nazionale (rispettivamente 5% e 15%).