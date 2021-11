COVID ABRUZZO: IN 7 GIORNI 2.500 PRIME DOSI VACCINO, 24MILA PER “BOOSTER”

PESCARA – Sono oltre 80mila le terze dosi di vaccino contro il Covid-19 fino ad oggi somministrate in Abruzzo. Il dato sale a 82.854.

Del totale, 24.295 sono state somministrate negli ultimi sette giorni. Sono 2.488 le prime dosi somministrate in una settimana.

La copertura vaccinale, ovvero la popolazione che ha completato il ciclo con due dosi o con monodose, è ora all’83,6%. Senza neppure una dose il 13,1% degli over 12, cioè più di centomila persone.

Per quanto riguarda le terze dosi – al momento la campagna per la dose booster è in corso per personale sanitario, pazienti ultrafragili e ospiti delle Rsa – 37.542 somministrazioni hanno riguardato gli over 80, 15.084 la fascia 70-79 anni, 14.101quella 60-69 anni, 6.484 la fascia 50-59 anni, 4.449 quella 40-49 anni, 3.408 quella 30-39 anni, 1.723 la fascia 20-29 anni e 63 somministrazioni la fascia 12-19 anni.

Per quanto riguarda invece la copertura vaccinale, il dato raggiunge il 90,6% per la fascia di età 70-79 anni. Seguono quella 60-69 (89,3%), quella 20-29 (86,3%), la fascia 50-59 anni (84,4%), gli over 80 (83,9%), la fascia 40-49 anni (80,6%), quella 30-39 anni (79,1%) e quella 12-19 (69,8%).