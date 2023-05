COVID ABRUZZO: IN UNA SETTIMANA 920 CASI E 4 MORTI, GIU’ RICOVERI, POSITIVI SONO ANCORA 3.399

L’AQUILA – Sono 920 (di cui 379 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 6 e il 12 maggio in Abruzzo. Sono 4 i decessi mentre scendono i ricoveri.

Il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 659.207 (di cui 39.528 reinfezioni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 72 e 89 anni) e sale a 3964.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 651.844 dimessi/guariti (+911 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 3.399 (+5 rispetto a venerdì scorso).

Di questi, 72 pazienti (-15 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (-2 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 1.669 tamponi molecolari (2.607.511 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5.429 test antigenici (4.884.251).

Del totale dei casi positivi, 133.921 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+160 rispetto a venerdì scorso), 189.759 in provincia di Chieti (+313), 157.732 in provincia di Pescara (+375), 156.197 in provincia di Teramo (+158), 13.403 fuori regione (-1) e 8.195 (-85) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.