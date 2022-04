COVID ABRUZZO: INTENSIVE SALGONO AL 9 PER CENTO, SCENDE INCIDENZA

PESCARA – Il tasso di occupazione dei posti letto, in Abruzzo, sale al 9% per le terapie intensive, mentre è al 22% per l’area medica, superiore alla media nazionale (rispettivamente 5% e 16%).

Seppure in calo nelle ultime 24 ore, i ricoveri sono infatti in aumento rispetto a sette giorni fa.

Frena, invece, la corsa dei contagi: nell’ultima settimana sono stati 14.143, con una variazione del -6% rispetto ai sette giorni precedenti.

L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è in lenta riduzione: il dato è ora a 1.104, mentre sette giorni fa era a 1.178.

I numeri più alti sono quelli del Teramano, che ha un’incidenza pari a 1.246. Segue la provincia dell’Aquila, con 1.060. Poi, con un dato inferiore a mille, ci sono la provincia di Pescara (977) e quella di Chieti (951).