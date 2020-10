COVID ABRUZZO: L’AQUILA, AVEZZANO E MONTORIO OGGI TRA LOCALITA’ CON PIU’ CONTAGI

PESCARA – Sono 159 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo.

Dei nuovi casi – 85 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti – 80 riguardano la provincia dell’Aquila, 55 quella di Teramo, otto il Pescarese, otto il Chietino e tre pazienti residenti fuori regione, mentre per cinque sono in corso verifiche sulla provenienza.

Tra le località con più casi vi sono L’Aquila (30), Avezzano (15), Montorio al Vomano (14), Bellante (8), Teramo e Celano (7), Pescara (6), Isola del Gran Sasso (5).

Dei nuovi pazienti, il più giovane è un bimbo di un anno dell’area peligna e il più anziano è una 92enne dell’Aquila.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37: 18 in provincia dell’Aquila, due in provincia di Pescara, tre in provincia di Chieti e 14 in provincia di Teramo.

Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 494.

Del totale delle persone attualmente positive al virus, 197 pazienti (+27 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva.

Gli altri 2.459 (+129) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

I guariti sono 3.190 (+3).

