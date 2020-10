COVID ABRUZZO: MARSILIO, “PER ORA NON NECESSARIE RESTRIZIONI PIU’ RIGIDE”

PESCARA – “Alla luce degli ultimi dati, in Abruzzo al momento sono sufficienti le misure previste dall’ultimo Dpcm e non sono necessarie restrizioni più rigide. Ovviamente stiamo costantemente monitorando l’evolversi della situazione”.

Lo dice all’Ansa il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Insieme all’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, Marsilio in una nota poi sottolinea che “pur comprendendo i timori di alcuni amministratori locali, è bene chiarire definitivamente che il Covid Hospital di Pescara è già a disposizione di tutta la regione e accetta richieste di ricovero provenienti da qualsiasi Asl abruzzese, a patto naturalmente che si tratti di richieste appropriate e rispettose dei protocolli sanitari”.

“Sono in corso interlocuzioni tra le varie Asl – continuano – per assicurare l’adeguata dotazione di personale, per la quale tutte le aziende dovranno garantire il proprio impegno. Ricordo, infatti, che il Covid hospital di Pescara è una struttura modulare, che entra in funzione a seconda dell’andamento dei ricoveri legati alla pandemia. Un modello flessibile e adattabile alle diverse necessità che dovessero presentarsi a causa dell’evolversi dell’emergenza”.

