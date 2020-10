COVID ABRUZZO: MARSILIO SCRIVE A CONTE, “SNELLIRE BUROCRAZIA PER FAR FRONTE A EMERGENZA”

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha scritto una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al commissario Domenico Arcuri al fine di trovare una soluzione che snellisca la burocrazia per far fronte all’emergenza pandemica.

“L’accelerazione è necessaria dopo quattro mesi trascorsi dalla preparazione del decreto al trasferimento delle deleghe al presidente Marsilio il quale in tempi ristretti ha già emanato il primo decreto per definire le competenze ed ha delineato la filiera operativa individuando i professionisti chiamati alla realizzazione dei progetti”, si legge in una nota.

Le proposte del presidente Marsilio, “al fine di far fronte a un’emergenza in atto sono quelle, vista l’urgenza, di modificare le condizioni generali previste dal contratto di progetto, in condivisione con la Bei, di eliminare la necessità di svolgere le procedure di evidenza pubblica che comporterebbero attese di almeno tre mesi, utilizzandone altre, sempre in evidenza pubblica, che consentirebbero una notevole riduzione dei tempi. Procedure che la Regione Abruzzo ha già adottato con successo in occasione della realizzazione dell’ospedale Covid di Pescara”.

Download in PDF©