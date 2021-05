L’AQUILA – Una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere di anticipare a lunedì prossimo l’ingresso dell’Abruzzo in “zona bianca”.

Lo ha chiesto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sulla base di una “significativa diminuzione della pressione sui presidi ospedalieri e sulle relative terapie intensive, tali da raggiungere uno scenario di rischio basso, come del resto confermato dai dati del monitoraggio della Cabina di regia relativi al periodo 14-20 maggio 2021, che denotano per l’Abruzzo una incidenza inferiore ai 50 casi ogni 100.000 abitanti”.

Il presidente Marsilio ha ricordato al ministro la tempestività e il rigore con cui in Abruzzo sono state adottate decisioni con misure restrittive non appena l’andamento epidemiologico manifestava insorgenze significative dei contagi. E proprio per questo constante e continuo monitoraggio oggi ha chiesto “di valutare la possibilità di anticipare di una settimana, in assenza di un mutato quadro epidemiologico, la collocazione della Regione Abruzzo in ‘zona bianca’, attualmente prevista a decorrere da lunedì 7 giugno”.

Nel caso in cui il ministro Speranza non assecondasse la richiesta di anticipare le nuove misure per l’intera regione il presidente Marsilio ha quindi proposto di “disporre la ‘zona bianca’ dal 31 maggio quantomeno per la sola provincia di Pescara, che ormai consecutivamente da oltre un mese presenta una incidenza settimanale dei contagi ben inferiore alla soglia dei 50 casi ogni 100.000 abitanti”.

Da oggi tutta l’Italia è in zona gialla. In altre parole, come emerge dal bollettino del ministero della Salute, sull’intera penisola il rischio di contrarre il Covid è basso. E alcune Regioni stanno tirando dritte verso il bianco: Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise hanno già i numeri “giusti” ma dovranno confermarli nel monitoraggio di venerdì prossimo.

Subito in coda ci sono Veneto, Liguria, Umbria e anche Abruzzo, L’incidenza settimanale dei contagi su 100 mila abitanti è in calo su tutto il territorio: l’Abruzzo è arrivato a 32, ampiamente al di sotto della soglia di 50 che permette l’ingresso in zona bianca, che dovrebbe scattare presumibilmente il 7 giugno.

La fascia bianca permette di dire addio a molte restrizioni, fatta eccezione per mascherine e distanziamento.

Intanto l’Abruzzo accelera sui vaccini in fabbrica e sui tamponi ai maturandi della scuole superiori: l’assessore regionale al Lavoro e alla Istruzione Pietro Quaresimale, della Lega, sta verificando i percorsi da avviare, in particolare modalità e tempistiche. Oggi è in programma un incontro con la collega alla sanità Nicoletta Verì, anche lei salviniana, e con il direttore sanitario della Asl di Teramo, Maurizio Brucchi, responsabile delle vaccinazioni nelle quattro aziende provinciali abruzzesi. Poi, nelle prossime ore ci sarà un summit con il direttore regionale dell’ufficio scolastico regionale, Antonella Tozza.

Si tratta di due operazioni importanti per le quali servono azioni veloci e concrete, soprattutto per i maturandi che affronteranno gli esami di stato il prossimo 10 giugno.

Ieri in Abruzzo sono stati somministrati 9.804 vaccini su un target di 7.527, dunque oltre quando stabilito nel tabellino di marcia del commissario straordinario Francesco Figliuolo.

Le inoculazioni procedono ed oggi partono anche quelle di massa nei piccoli Comuni con non più di 500 abitanti, in primis a favore delle persone anziane.