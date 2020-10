COVID ABRUZZO: MARSILIO, “VERSO DIDATTICA A DISTANZA PER STUDENTI PIU’ GRANDI”

PESCARA – “L’anno scolastico si concluderà comunque, o in presenza o a distanza, come siamo riusciti a concluderlo lo scorso anno, colpiti alla sprovvista e con scuole non ancora organizzate. In caso di nuove restrizioni l’anno scolastico andrà avanti. Diverse Regioni hanno posto questo tema perché purtroppo il trasporto pubblico non è in grado di sostenere il peso di tutta questa gente che viaggia alla stessa ora. Per questo, per gli studenti più grandi, si sta pensando di proporre al Governo, almeno per un periodo, magari il più difficile, di tornare alla didattica a distanza”.

Lo afferma il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito dei temi affrontati durante il confronto tra presidenti delle Regioni.

