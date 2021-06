L’AQUILA – Sono 27 i nuovi positivi, di età compresa tra 4 e 72 anni registrati in Abruzzo, su 1.792 tamponi molecolari e 2.627 test antigenici,

Dei casi positivi 14 si trovano in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo: 1 con residenza in accertamento.

Non è stato registrato nessun decesso.

Sono 44 i ricoverati in area medica (+2), 1 in terapia intensiva (invariato), 1.230 in isolamento domiciliare, 18 in più.