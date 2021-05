PESCARA – Sono 174 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 98 anni, emersi dall’analisi di 4.385 tamponi molecolari e 1.905 test antigenici: il tasso di positività è pari al 2.8%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 72.090.

Per la prima volta, dopo mesi, il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2.422. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 61.506 dimessi/guariti (+173 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 18.007 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+46 rispetto a ieri), 18.642 in provincia di Chieti (+80), 17.864 in provincia di Pescara (+2), 16.835 in provincia di Teramo (+45), 556 fuori regione (+2) e 186 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 46, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 21 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 8.162 (+1 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.034.981 tamponi molecolari (+4.385 rispetto a ieri) e 421.866 test antigenici (+1.905 rispetto a ieri).

320 pazienti (-15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 29 (-1 rispetto a ieri con un nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 7.813 (+17 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Sembra confermarsi il calo della curva dei contagi di coronavirus in Abruzzo, mentre resta alto, superiore alla media nazionale, il ritmo delle vaccinazioni, che se sarà mantenuto consentirà di raggiungere l’immunità di gregge il primo di settembre.

Con questi buoni auspici l’Abruzzo accoglierà domani il commissario dell’emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che domani sarà in visita in Abruzzo, prima al Centro vaccinale comunale di Pescara, accompagnato dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio. Nel primo pomeriggio poi lo spostamento a L’Aquila.

Tra le richieste che saranno fatte al commissario il via libera alle vaccinazioni anche nelle aziende per dare certezza della ripartenza del comparto produttivo.

Ieri in Abruzzo sono state somministrate 11.376, 626 in più rispetto al target di 10.750. e quello che più conta è che sono saliti a 147.644 gli abruzzesi che hanno ricevuto entrambe le dosi. ed oggi si supererà quota 150mila.