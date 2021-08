L’AQUILA – Quattro dei sei pazienti in terapia intensiva sono non vaccinati, di cui uno con patologie pregresse. Glia altri due in rianimazione sono un è vaccinato con una sola dose e un vaccinato anch’egli con patologie pregresse.

Questo il quadro attuale della situazione in Abruzzo, che sembra confermare l’evidenza che il vaccino protegge dalla forma grave di contagio da coronavirus.

Questo quando in base all’ultimo bollettino sono saliti a 61 i pazienti anche in area medica, più 5 rispetto al giorno precedente. A cui si aggiungono 6 ricoverati in terapia intensiva, mentre gli altri 1940 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. In ogni modo l’Abruzzo resta tra le regioni con minore tasso di occupazione di posti letto.

Nel bollettino elaborato a ferragosto risultano solo 15 nuovi casi positivi al Covid, su 876 tamponi molecolari e 638 test antigenici, con tasso a 0.99 per cento, in calo rispetto ai giorni precedenti.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2518.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73026 dimessi/guariti (+41 rispetto a ieri).

Sono in rianimazione una 4enne di Vasto, all’ospedale di Chieti, in gravi condizioni. Una 26enne dell’Aquila, intubata anche lei. All’ospedale di Pescara, ci sono poi un 33enne aquilano, non vaccinato ma affetto da obesità, una 42enne macedone.

In rianimazione infine una 30enne dell’Aquila, che ha ricevuto una sola dose, e che non è intubata, e un 74enne vaccinato ma con gravi patologie pregresse.