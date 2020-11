PESCARA – Mentre l’Abruzzo si prepara a nuove misure restrittive, alla vigilia della “zona arancione”, si registra un nuovo record di casi covid: sono 746 i nuovi contagiati, di età compresa tra 10 mesi e 101 anni, di cui 449 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale a 15.888.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 26 nuovi casi e sale a 628, di età compresa tra 61 e 94 anni, tutti residenti in provincia dell’Aquila. Nel dato sono compresi 21 decessi delle scorse 3 settimane comunicati oggi dalla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4.832 dimessi/guariti (+163 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 4.803 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+272 rispetto a ieri), 3.106 in provincia di Chieti (+178), 3.534 in provincia di Pescara (+143), 4.109 in provincia di Teramo (+142), 153 fuori regione (+19) e 183 (-9) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 91, di cui 26 in provincia dell’Aquila, 16 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti, 26 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10.428 (+556 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 323.845 test (+4.766 rispetto a ieri).

530 pazienti (+17 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 46 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.852 (+539 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Da mezzanotte la regione sarà ufficialmente nella zona arancione. La decisione ieri sera al termine della riunione del Comitato tecnico scientifico nazionale e la cabina di regia per l’emergenza Covid. Assieme all’Abuzzo scalano il livello di rischio, passando da giallo ad arancione, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana. Le nuove restrizioni sono scattate infatti appena venerdì scorso, giorno di entrata in vigore del dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte il 3 novembre.

“Nella regione l’Rt è 1,51, l’occupazione delle terapie intensive è al 18% e quella delle medicine è 30%. L’incidenza in 14 giorni è di 429 casi per 100mila abitanti. Ci sono 3.349 casi per i quali non è stata ricostruita la catena di contagio e 261 nuovi focolai”.

Questi i numeri in base ai quali si è deciso di elevare il livello di rischio.

Il posizionamento nella zona rossa, arancione o gialla si basa su due pilastri: lo scenario, che va da 1 a 4 ed è legato principalmente all’Rt (se questo è sopra 1,5 lo scenario è 4, se è tra 1,25 e 1,5 è 3). E poi rischio, che oggi in Italia è alto o moderato, e si calcola valutando i 21 indicatori fissati nel maggio scorso (dall’occupazione dei letti alla qualità del tracciamento, dalla capacità di comunicare i propri dati all’incidenza). Se il rischio è alto e lo scenario è 4 si va in zona rossa, se il rischio è alto e lo scenario è 3 in zona arancione. In tutti gli altri casi la zona è gialla.

Per fare un duplice confronto: la Lombardia è regione rossa, nello scenario 4 con rischio alto in quanto l’Rt è 1,99, l’occupazione delle terapie intensive al 32% e quella delle medicine al 31%. L’incidenza in 14 giorni è di 877 casi per 100mila abitanti.I casi per i quali non è stata ricostruita la catena di contagio sono 29.855 e i nuovi focolai 1.499. Si segnala il sovraccarico delle terapie intensive e focolai in Rsa, case di riposo e ospedali. E’ a rischio alto da più di 3 settimane.

Mentre le Marche restano regione gialla, nello scenario 1 e con rischio moderato in quanto l’Rt è 1,01, l’occupazione delle terapie intensive al 23% e quella delle medicine al 26%. L’incidenza in 14 giorni è di 387 casi per 100mila abitanti. I casi per i quali non è stata ricostruita la catena del contagio sono 1.790, i nuovi focolai 218.

