COVID ABRUZZO: NUOVO RECORD CONTAGI, PIU’ 306, DI CUI 127 IN PROVINCIA L’AQUILA E 100 IN QUELLA DI TERAMO

L’AQUILA – Nuovo record di contagi da coronavirus in Abruzzo: dal bollettino diramato dalla Regione risulta che i nuovi casi sono ben 306, ieri erano 252.

Effettuati 3.149 tamponi.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 501: si tratta di una 75enne di Pescara.

Il virus dilaga oramai in provincia dell’Aquila, con 127 nuovi casi rispetto a ieri, e il provincia di Teramo, 100 casi, a seguire la provincia di Chieti, più 45 e la provincia di Pescara, +36.

Sono 53 i casi fuori regione (+1) e 59 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

L’età dei nuovi positivi è compresa tra 7 mesi e 94 anni.

Dei nuovi casi, 145 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 43, di cui 12 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 19 in provincia di Teramo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.214 dimessi/guariti (+19 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 3.376 (+285 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 256.324 test (+3.149 rispetto a ieri).

208 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 16 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 3.152 (+287 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

CORONAVIRUS L’AQUILA: IERI QUASI 550 CONTROLLI E UNA SANZIONE

Nella giornata di ieri, mercoledì 21 ottobre, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 510 controlli personali, con 1 persona sanzionata e 33 attività o esercizi controllati.

Lo comunica la Prefettura dell’Aquila.

“IN ABRUZZO TRACCIAMENTO FUNZIONA”, AL 42 PER CENTO POSITIVI

In Abruzzo finora il tracciamento sta funzionando.

Lo dimostrano i dati dal 1 ottobre a ieri: su 2.684 positivi i tamponi derivati dall’attività di controllo e ricerca dei dipartimenti di prevenzione sono almeno 1.138, ossia il 42,4% del totale.

Oggi per esempio, fa sapere la Regione, “rispetto a ieri si registrano 306 nuovi casi e 145 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti”.

Ma forse, spiega il direttore del Dipartimento della Asl di Chieti Giuseppe Torzi, è un dato sottostimato anche per motivi meramente burocratici.

“Finora il tracciamento ha funzionato – conferma – possiamo dire che in Abruzzo stiamo lavorando bene, magari anche per fattori legati al distanziamento naturale e ai numeri generali che non sono quelli di marzo o aprile. Questi numeri dimostrano che qui i positivi li andiamo a cercare e che finora siamo in grado di contribuire a bloccarli: il tutto per evitare il sovraffollamento degli ospedali. Rispetto a marzo con il lockdown è anche cambiata la platea dei positivi: ora che il virus circola di più l’età media si è abbassata e quindi ci sono più difese. Ciò comporta, per ora, meno ricoveri”.

“Mentre a marzo qui da noi i positivi derivavano in gran parte da contatti familiari – prosegue Torzi – ora il contagio è più generalizzato e quel positivo può innescare molti più contatti: quindi serve fermare l’inondazione, fare argine. Un po’ di acqua passa, lo sappiamo, ma intanto gli mettiamo un freno”.

SENZA MASCHERINE, MULTATI 7 RAGAZZI A CASTEL DI SANGRO

Sette ragazzi sono stati multati per la violazione delle disposizioni contro il contagio da coronavirus.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castel di Sangro, coordinati dal capitano Fabio Castagna, nell’ambito dei servizi predisposti per il controllo del rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

Tra i sette ragazzi, due minorenni, che in orario notturno, all’interno dei giardini pubblici di Castel di Sangro, credendo di passare inosservati per la scarsa illuminazione del luogo hanno violato il divieto di assembramento e l’obbligo di indossare la mascherina.

Tutti i componenti della comitiva sono stati sanzionati con multe da quattrocento euro che in caso di reiterazione saranno aumentate di un terzo.

Le attività di controllo dei militari dell’Arma nei centri storici e in tutti i luoghi di maggiore aggregazione continuano senza sosta in tutto l’Alto Sangro, in piena esecuzione delle direttive del Comando Provinciale di L’Aquila, ed analogamente verranno intensificati ulteriormente i controlli a carico delle attività commerciali ed in particolare degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande al fine di verificare il rispetto degli orari di chiusura differenziati in base alla presenza o meno del servizio al tavolo.

PESCARA: 10 POSITIVI TRA I BANCHI DELLA SCUOLA “ROSSETTI”, IN ISOLAMENTO ANCHE DUE CLASSI DEL “DE CECCO”

Rimarrà chiusa per almeno 14 giorni, a causa di un cluster di Covid 19, la scuola media “Rossetti” di Pescara: un insegnante e almeno nove studenti sono infatti risultati positivi, mentre sono in corso ulteriori tamponi

Come si legge sul quotidiano Il Centro, una bambina positiva aveva già determinato da lunedì l’isolamento di una classe. I nuovi contagi hanno indotto subito il Comune a scartare l’ipotesi di isolare le sole classi interessate.

La scuola in via Sanzio è frequentata infatti da circa 575 alunni della scuola media e della primaria e sono oltre a un centinaio tra insegnanti e personale ata resteranno che lavorano nella struttura.

Sempre a Pescara, sono in isolamento anche due classi dell’Alberghiero De Cecco, la prima A e la prima D, dopo la positività di un’insegnante di sostegno. Il provvedimento è stato esteso anche a sei docenti venuti a contatto diretto con la collega.

La dirigente Alessandra Di Pietro ha spiegato che gli studenti seguiranno almeno fino a venerdì la didattica digitale integrata sulla piattaforma Gsuite Education attivata dalla scuola, mentre i professori non convolti dalla misura di contenimento svolgeranno le lezioni in collegamento telematico dalle aule di via Italica, sanificate dall’impresa Fadiba Sas.

PREMIER CONTE: “LA SITUAZIONE E’ MOLTO CRITICA”

Ulteriori misure per limitare spostamenti e assembramenti della già provata cittadinanza potrebbero essere contenute in un nuovo Decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che secondo indiscrezioni potrebbe essere firmato entro domenica.

Oggi Conte nell’illustrare alla Camera il Dpcm del 18 ottobre ha detto chiaramente: “L’Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se anche questa situazione si sta rivelando molto critica”.

“Saremo pronti a intervenire nuovamente se necessario – assicura il presidente del Consiglio -. Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima: stavolta però, forti dell’esperienza della scorsa primavera, dovremo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti”.

Tra le ipotesi sul tavolo, un coprifuoco nazionale a partire dalle 23 alle 5 del mattino, la limitazione degli spostamenti tra regioni, se non per motivi di lavoro e salute, l’estensione della didattica a distanza e lezioni pomeridiane, la chiusura dei centri commerciali ed anche dei centri estetici nel week end. Sarà incrementato lo smart working, oltre a quanto già disposto dal ministro Fabiana Dadone, facendo salire la percentuale al 70-80%, esteso anche al privato.

SCATTANO LE RESTRIZIONI IN MOLTE REGIONI

In Lombardia dalle 23 alle 5 a partire da oggi 22 ottobre, saranno consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute, in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e autodichiarazione per certificare gli spostamenti.

In Campania fino alla mezzanotte di stasera sarà possibile spostarsi senza motivo da una provincia all’altra della Campania.

Poi scatterà il blocco e occorrerà una valida motivazione per poterlo infrangere. Alcune ore dopo, dalle 23 di venerdì saracinesche giù per ristoranti, bar e pub e dalla mezzanotte alle 5 del mattino stop alla mobilità.

Nel Lazio blocco della circolazione dalle 24 alle 5 da venerdì prossimo mentre le disposizione sulla Dad alle superiori e all’Università scatteranno da lunedì prossimo.

L’ordinanza prevede anche un aumento di posti Covid per arrivare ad un numero di 2.913 e di questi 552 da dedicare alla terapia intensiva.

Inoltre è prevista una manifestazione di interesse per individuare strutture private per effettuare 5.000 tamponi al giorno.

Dal 23 ottobre, nelle scuole superiori della Basilicata almeno il 50 per cento degli studenti sarà interessato dalla didattica a distanza.

L’Emilia Romagna si tiene pronta ad ulteriori misure restrittive, come pure la Sardegna.

