L’AQUILA – Oggi in Abruzzo ultimo giorno in zona gialla seppure “rafforzata”, poi da domani e fino al 5 marzo assieme ad altre 11 regioni l’Abruzzo sarà zona arancione, con bar e ristoranti aperti solo per asporto, negozi aperti, ma centri commerciali sempre chiusi nei weekend, divieto di uscire dal Comune, e di andare nelle seconde case, di recarsi in un altra regione.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati emersi dalla cabina di regia nazionale, ha deciso infatti di inasprire le restrizioni, e riclassificare le regioni, firmando l’ordinanza che avrà valore dalla mezzanotte di oggi.

Per la stessa ragione il presidente del consiglio Giuseppe Conte, sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dalla cabina di regia, ha firmato un nuovo dpcm, con stato di emergenza è prorogato fino al 30 aprile 2021.

Saranno zone rosse Lombardia e Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano (Alto-Adige); sono zona arancione oltre all’Abruzzo, anche Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Val d’Aosta e Veneto. Restano invece gialle Basilicata, Campania, Molise, provincia di Trento, Sardegna e Toscana.

Secondo i dati forniti ieri dal Ministero della Salute si sono registrati 16.146 nuovi casi di positività al Covid in Italia su 273.506 tamponi processati nelle ultime 24 ore (per la prima volta calcolati anche i test antigenici). Sono 477 decessi, per un totale di 81.325 dall’inizio della pandemia.

I casi attualmente positivi sono 558.068 di cui 22.841 ricoverati in ospedale, con 2.522 pazienti in terapia intensiva.

Intanto le vaccinazioni in Italia sono arrivate a quota un milione, mentre in Abruzzo si è arrivati a 18.409 somministrazione su 24.510 dosi di vaccino Pfizer e ora anche Moderna a disposizione. Ovvero il 75,1% delle dosi, rispetto alla già ottima media dell’intero Paese che è del 73,8% delle dosi disponibili, 1.409.000.

“Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia”, ha scritto sui social il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Allarme intanto arriva sulle nuove dosi attese di vaccino Pfizer in Italia come in tutta Europa. “Alle 15,38 di oggi – fa sapere il commissario Domenico Arcuri – la Pfizer ha comunicato unilateralmente che a partire da lunedì consegnerà al nostro Paese circa il 29 per cento di fiale di vaccino in meno rispetto alla pianificazione che aveva condiviso con gli uffici del Commissario e, suo tramite, con le Regioni italiane. Non solo: ha unilateralmente deciso in quali centri di somministrazione del nostro Paese ridurrà le fiale inviate e in quale misura.

In base all’ultimo bollettino, in Abruzzo si registrano 240 nuovi casi su 3.254 tamponi effettuati, con un tasso di contagio del 7,3%.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 1311. Le ultime vittime soo una donna di 76 anni della provincia dell’Aquila e un uomo di 77 della provincia di Pescara.

Del totale dei casi positivi, 11.684 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+50 rispetto a ieri), 8465 in provincia di Chieti (+34), 7934 in provincia di Pescara (+126), 10258 in provincia di Teramo (+43), 328 fuori regione (+4) e 165 (-17) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In compenso sono 171 le persone guarite nelle ultime ore.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11.247, in aumento di 67 rispetto a precedente bollettino, mentre 443 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 41 (+1 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.763 (+76 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

COSA SI PUO’ E NON SI PUO’ FARE NELLA ZONA ARANCIONE

Nelle aree arancioni ci si potrà spostare liberamente solo all’interno del proprio comune, dalle 5 alle 22.

Oltre questi limiti d’orario e di territorio, sarò possibile spostarsi solo per lavoro, salute o necessità.

Chi vive in un comune fino a 5mila abitanti, potrà muoversi liberamente, tra le 5 e le 22, entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in un’altra regione). Resta vietato lo spostamento verso i capoluoghi di provincia.

Nel visitare amici, congiunti e parenti non conviventi, il nuovo decreto impone il tetto massimo di due invitati, al netto di figli under 14 e persone disabili/non autosufficienti con loro conviventi.

In zona arancione non si può andare nelle seconde case.

Ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie chiudono al pubblico ma resta valida la consegna al domicilio senza limitazioni orarie. Nella bozza del nuovo Dpcm il governo sembra aver confermato invece il divieto della vendita da asporto per i bar a partire dalle 18.

Librerie, negozi al dettaglio e di abbigliamento, per adulti e bambini, saranno normalmente aperti mentre resteranno chiusi, di sabato e domenica, i centri commerciali. Al loro interno potranno aprire solo supermercati, farmacie, parafarmacie e tabacchi.

Chiusi teatri, gallerie d’arte, musei, palestre, piscine e cinema.

Attività fisica: è permessa anche lontano da casa, a patto che sia entro i confini del proprio comune. Sì a passeggiata/jogging al parco, sui sentieri di campagna, in montagna, in città e nei centri sportivi con spazi all’aperto compresi nel territorio di amministrazione del comune di residenza/domicilio.

Piste da sci: contrariamente a quanto si era detto, gli impianti in montagna non riapriranno il 18 gennaio ma resteranno chiusi fino al 15 febbraio. A partire da quella data potranno aprire, sempre nel rispetto delle normative anti contagio. Al momento gli impianti restano utilizzabili da parte degli atleti professionisti e non, di interesse nazionale.

Le chiese sono aperte e si può andare a messa. Gli ingressi sono contingentati e durante la liturgia è obbligatoria la mascherina.

Si possono fare le riunioni di condominio ma è consigliabile procedere in teleassemblea, ovvero in videoconferenza. Se ciò non fosse possibile, durante la riunione di condominio si deve rispettare il metro di distanza e indossare la mascherina.

Trasporti pubblici: La capienza sui mezzi di trasporto pubblico è ridotta al 50% ad eccezione di quelli adibiti al trasporto scolastico.

Download in PDF©