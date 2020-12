COVID ABRUZZO, PARRUTI: “FINALMENTE SI VEDONO EFFETTI MISURE, NON ABBASSARE LA GUARDIA A NATALE”

PESCARA – “Abbiamo davanti il momento più cruciale in termini di responsabilità individuale”: le festività natalizie. L’infettivologo Giustino Parruti, direttore delle Malattie infettive di Pescara, analizza così l’attuale situazione che “migliora giorno dopo giorno. Anche gli accessi in pronto soccorso di pazienti sospetti Covid-19 si sono ridotti. Stiamo vedendo gli effetti delle misure di contenimento adottate fino ad ora”.

Nonostante il miglioramento complessivo, l’esperto, membro del Gruppo tecnico scientifico regionale, spiega al Centro che “continuiamo a ricoverare un po’ di persone a rischio che arrivano con insufficienza respiratoria”. Proprio per questo, considerando che la circolazione del virus è ancora sostenuta, l’infettivologo invita a non abbassare la guardia. “Da un lato – dice a proposito del Natale – incontrarsi è vitale in un periodo come questo, ma dall’altro è indispensabile adottare tutte le precauzioni: utilizzo della mascherine e rispetto delle regole con chiunque non sia un convivente. Se andiamo a trovare i nostri cari, soprattutto gli anziani, lo facciamo con la mascherina”.

