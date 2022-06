COVID ABRUZZO, PER I CONTRIBUTI AI B&B DOMANDE FINO AL 19 GIUGNO

L’AQUILA – Prorogato il termine ultimo per la presentazione delle domande di ristoro per i B&B non professionali che hanno patito riduzioni di fatturato nel periodo dell’emergenza sanitaria.

Su indicazione dell’assessore alle Politiche turistiche, Daniele D’Amario, gli uffici hanno fissato alla mezzanotte di domenica 19 giugno 2022 la nuova scadenza entro la quale il titolare di B&B può richiedere il ristoro economico.

“È una misura che vuole venire incontro alle esigenze della categoria di operatori turistici, concedendo loro più tempo per presentare le istanze – sottolinea D’Amario -. Riteniamo che la misura messa in campo dalla Regione Abruzzo rappresenti un’occasione che i titolari di B&B non possono farsi sfuggire. Le risorse messe a disposizione, pari ad un milione di euro, sono sufficienti per finanziare adeguatamente le richieste di ristoro che arriveranno”.

“Per questo – conclude l’assessore – invito gli operatori a sfruttare al meglio la proroga concessa nella prospettiva concreta di ottenere un ristoro soddisfacente”.

Le domande per accedere ai contributi per i B&B vanno presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica dello sportello digitale della Regione Abruzzo, al quale si può accedere solo con SPID con accesso al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-favore-dei-titolari-dei-bb-conduzione-familiare-privi-di-partita-iva.