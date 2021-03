COVID ABRUZZO, PIANO VACCINI: DOMANI CONFERENZA MARSILIO-VERI’

PESCARA – Il piano predisposto dalla Regione per le successive fasi della campagna vaccinale, sarà presentato dal presidente della Regione, Marco Marsilio, e dall’assessore alla salute, Nicoletta Verì, nel corso di una conferenza stampa convocata per domani – lunedì 22 marzo – alle 11 nell’Auditorium di Palazzo Silone all’Aquila.

In Abruzzo le dosi totali ammontano attualmente a 171.930. Sono state quindi somministrate dosi per l’84,9% del totale disponibile. E sono quasi 8mila i vaccini somministrati elle ultime 24 ore: un record che in Abruzzo segna la decisa accelerazione della campagna vaccinale, dopo lo stop di Astrazeneca.

E se le forniture dovessero ulteriormente aumentare, si raggiungerà l’obiettivo annunciato dal governatore Marsilio delle 10mila dosi somministrate al giorno grazie anche all’apertura di nuovi centri vaccinali. La macchina organizzativa abruzzese, guidata dal direttore dell’agenzia regionale della protezione civile, Mauro Casinghini, sta lavorando all’incremento graduale dei centri vaccinali.