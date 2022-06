COVID ABRUZZO: PIU’ 60 PER CENTO CASI IN UNA SETTIMANA, SALE INCIDENZA

PESCARA – In aumento, su base settimanale, i nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo.

Nell’ultima settimana sono stati 5.422: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al +60%. Di conseguenza, aumenta anche l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che torna a superare quota 400 e arriva a 426, dato di gran lunga superiore rispetto a quello di una settimana fa (266).

All’aumento dei nuovi casi, comunque, non corrisponde un aumento dei ricoveri che, al contrario, continuano a scendere, seppure a fronte di un lieve incremento delle sole terapie intensive. Il totale degli ospedalizzati è passato da 130 di una settimana fa a 115 di oggi (in terapia intensiva c’era una sola persona, ora ce ne sono due).

Il tasso di occupazione dei posti letto è all’1% per le terapie intensive e all’8% per l’area non critica.

A livello territoriale, dal punto di vista dei nuovi casi, i numeri più alti sono quelli della provincia dell’Aquila, dove l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 449. Poi ci sono il Pescarese (426) e il Chietino (417). Chiude la provincia di Teramo con un’incidenza pari a 364.