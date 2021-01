COVID ABRUZZO, PRIME DOSI MODERNA A OSPITI RSA. TASSO POSITIVITA’ AL 6 PER CENTO, ULTIMO BOLLETTINO

L’AQUILA – Al via la seconda fase di vaccinazioni anti covid in Abruzzo: parte oggi la somministrazione delle dosi Moderna, arrivate due giorni fa, agli ospiti delle Rsa. All’azienda sanitaria aquilana sono state consegnate 400 dosi, di cui la metà saranno somministrate nel corso della giornata di oggi. Il quantitativo in distribuzione verrà ripartito tra strutture sanitarie del capoluogo e di Avezzano per il tramite del Servizio aziendale del farmaco dell’Asl.

Ulteriori consegne, secondo il piano di distribuzione territoriale, sono state annunciate per lunedì prossimo e per il 25 gennaio. Per queste date è previsto l’arrivo di ulteriori stock da parte di Pfizer-Bion Tech, ma la Asl resta in attesa della conferma definitiva. Da lunedì tornerà operativa la piattaforma telematica per esprimere la manifestazione d’interesse alla vaccinazione. Alla registrazione sono ammessi gli ultra 80enni e i cittadini con disabilità o che si trovino in condizioni di particolare fragilità fisica. La raccolta delle prenotazioni, che interesserà più in generale le categorie a cui è riconosciuta la priorità dopo la fase sperimentale, servirà a pianificare la fase successiva della campagna di vaccinazione.

Intanto, ieri, sono state 557 le vaccinazioni anti Covid 19 eseguite nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono state inoculate 204 dosi, nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 144, nella Asl di Pescara 167 e nella Asl di Teramo 42.

L’ULTIMO BOLLETTINO

Sono 258 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 1 e 97 anni, emersi dall’analisi di 4.244 tamponi: il tasso di positività scende quindi a 6,08%, rispetto all’8% di ieri. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 38.594.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1.309, di età compresa tra 69 e 95 anni: 3 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara, uno in provincia dell’Aquila. Del totale odierno, 2 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei positivi sono compresi anche 26.105 dimessi/guariti (+282 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 11.634 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+52 rispetto a ieri), 8.431 in provincia di Chieti (+65), 7.808 in provincia di Pescara (+56), 10.215 in provincia di Teramo (+63), 324 fuori regione (-1) e 182 (+23) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. La località con più nuovi casi è Pescara (31), seguita da Montesilvano (16).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 32, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 11.180 (-36 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 554.396 tamponi molecolari (+4.244 rispetto a ieri).

453 pazienti (-15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 40 (invariato rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.687 (-21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

