L’AQUILA – “A causa di un problema tecnico ai sistemi informatici (sul quale sono al lavoro i tecnici), non è stato possibile procedere al consueto monitoraggio quotidiano dei nuovi positivi”.

È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa della Regione Abruzzo nella quale viene spiegato che oggi il report sui contagi Covid non sarà trasmesso per problemi tecnici.

“Gli aggiornamenti cumulativi saranno inviati domani. Ci scusiamo per il disagio”, conclude la nota.