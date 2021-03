COVID: ABRUZZO RESTA IN ZONA ARANCIONE, MA RISCHIO E’ MODERATO

L’AQUILA – “L’Abruzzo rimane in zona arancione anche se è diminuita la classificazione della zona di rischio: la settimana scorsa era alto, questa settimana è moderato. Purtroppo c’è stato un leggero aumento dell’indice Rt che è andato leggermente sopra l’1, la scorsa settimana era a 0,96. Se non fossimo arancione, con il minimo di Rt e la classificazione in rischio moderato saremmo addirittura gialli. Restiamo arancioni perché lo eravamo e per effetto del decreto legge del Governo che entrerà in vigore lunedì per cui lo resteremo fino a Pasqua”. A dichiararlo, al termine della riunione dell’Unità di Crisi tenutasi oggi a Pescara, è stato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

