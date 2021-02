COVID ABRUZZO: REVOCATE ZONE ROSSE IN 4 COMUNI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Revocate le zone rosse in quattro 4 comuni della provincia dell’Aquila: Campo di Giove, Cansano, Ortona dei Marsi, e Roccacasale.

“Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 10 relativa a misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid per i comuni di Campo di Giove, Cansano, Ortona dei Marsi, e Roccacasale”, si legge in una nota.

L’ordinanza era stata firmata lo scorso 23 febbraio per i 4 comuni citati più Ateleta, “con le seguenti peculiarità: Ateleta, Ortona dei Marsi e Cansano: percentuale di aumento dell’incidenza superiore all’1% Campo di Giove, Roccacasale: comuni contigui tra loro, nei quali il numero dei positivi è raddoppiato e presso cui la costante circolazione degli abitanti comporta una più alta capacità di trasmissione virale”.

Resta quindi in zona rossa Ateleta.

Oggi il provvedimento è stato disposto a seguito un miglioramento dei dati epidemiologici e vista, si legge nel testo, “la relazione del Dipartimento Prevenzione della Asl di Avezzano Sulmona L’Aquila del 26 febbraio 2021, acquisita in pari data al protocollo della Regione Abruzzo n. 76032/21, nella quale viene precisato che per i comuni di Campo di Giove, Cansano, Ortona dei Marsi, e Roccacasale, ‘vi sono tutti gli elementi che dimostrano un controllo dei focolai che risultano in fase di spegnimento’ e, pertanto viene consigliata ‘la revoca della zona rossa’ nei comuni anzidetti”.

IL TESTO DELL’ORDINANZA: ordinanza 10_2021

