PESCARA – “In seguito alle numerose richieste ricevute in questi giorni, abbiamo deciso di riaprire la piattaforma telematica per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 degli ultra 80enni, diversamente abili e categorie fragili in possesso di codice di esenzione per patologia”.

Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì. La piattaforma era rimasta in funzione dal 18 gennaio fino al 28 febbraio scorsi, registrando l’adesione di oltre 66mila utenti. La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo sanita.regione.abruzzo.it.

Accelerare sulle vaccinazioni è anche in Abruzzo l’imperativo categorico.

In base all’ultimo bollettino, quello di ieri sono 246 nuovi casi di coronavirus, e si registrano altri 11 morti, con il drammatico bilancio che sale a 1.720.

Vittime di età compresa tra 58 e 94 anni, 4 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell’Aquila e 1 in provincia di Pescara.

Preoccupante è il dato sul sui ricoveri: 634 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 85 (+4 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12336 (-61 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale odierno, 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl.

Del totale dei casi positivi, 13.343 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+34 rispetto a ieri), 13.732 in provincia di Chieti (+85), 14272 in provincia di Pescara (+60), 12.945 in provincia di Teramo (+66), 432 fuori regione (+2) e 186 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.1 per cento.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 40.135 dimessi/guariti (+291 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13.055 (-56 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 751.701 tamponi molecolari (+3.681 rispetto a ieri) e 266.977 test antigenici (+2.374 rispetto a ieri).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo.

Continuano ad aumentare i ricoveri in Abruzzo e, soprattutto, cresce il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, che arrivano a quota 85, superando anche il record di 82 registrato nei giorni scorsi. Nelle ultime ore in rianimazione si contano quattro pazienti in più, al netto di decessi, dimissioni e sei nuovi ricoveri. Il tasso di occupazione dei posti letto sale al 41,4%, a fronte di una soglia di allarme del 30%.

Dei 719 pazienti complessivamente ospedalizzati, 634 (uno in più rispetto a ieri) sono invece in area medica. In questo caso il tasso di occupazione dei posti letto è del 42,7% (soglia di allarme 40%). Gli altri 12.336 positivi (-61) sono in isolamento domiciliare.

Soffre, in particolare, l’ospedale di Pescara – l’area metropolitana è martoriata dalla variante inglese, responsabile del 70% dei contagi – dove tutta la catena di gestione dell’emergenza, dal 118 al pronto soccorso, è in tilt da giorni. Al completo il Covid Hospital del capoluogo adriatico. Dalle ultime ore non è più possibile ricorrere neppure ai trasferimenti, perché anche gli altri ospedali della regione, soprattutto Teramo, stanno raggiungendo il livello di saturazione.

Per quanto riguarda i vaccini e la riapertura dei termini, spiega Verì: “E’ stato un grande risultato: “E’ stato un grande risultato, che ci ha permesso di organizzare al meglio la campagna vaccinale sui territori in base al numero delle adesioni e alla loro residenza. Nelle prime due settimane gli anziani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 18023 e si sta partendo già con i richiami. A metà mese contiamo di iniziare con le vaccinazioni dei disabili e delle categorie fragili, con l’auspicio che non ci siano nuovi tagli alle forniture di vaccino che ci vengono recapitate”.

Download in PDF©