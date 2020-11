COVID ABRUZZO: RICOVERATO IL 4,7 PER CENTO DEI POSITIVI, OCCUPATO 43,7 PER CENTO TERAPIE INTENSIVE

PESCARA – Gli attualmente positivi al coronavirus in Abruzzo superano quota 14mila: con 729 nuovi casi, al netto delle guarigioni e dei 13 decessi, sono 509 in più nelle ultime ore e arrivano a 14.008. Aumenta il numero delle persone ricoverate in ospedale che sono 26 in più, per un totale di 656 pazienti. In particolare, 590 pazienti (+19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 66 (+7) in terapia intensiva. La percentuale dei pazienti ricoverati sul totale delle persone al momento malate è pari al 4,7%; i pazienti in terapia intensiva sono il 10% del totale degli ospedalizzati.

I posti letto di terapia intensiva al momento, nelle quattro Asl, sono complessivamente 151: ai 94 esistenti già prima dell’emergenza, se ne sono aggiunti 57 previsti dal piano di riordino della rete ospedaliera Covid-19, cinque dei quali attivati negli ultimi giorni. Rispetto ai 66 programmati dal piano, ne mancano all’appello nove, in corso di attivazione. Al momento sui 151 posti disponibili ne sono occupati 66, ovvero il 43,7%, a fronte di una soglia di allarme pari al 30%. Tutti gli altri positivi, 13.352 persone (+483 rispetto a ieri), sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 5.841 (+207 rispetto a ieri).

