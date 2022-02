COVID ABRUZZO: RICOVERI AL 39 PER CENTO, INTENSIVE SCENDONO AL 15

PESCARA – Alla luce dell’ultimo aggiornamento, il tasso di occupazione dei posti letto, in Abruzzo, sale al 39% per l’area non critica e scende al 15% per le terapie intensive.

In rapidissimo aumento i guariti: nell’ultima settimana sono stati 20.028, con una variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, pari al +520%.

Continua a scendere l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che è ora a 1.207.

Il totale dei nuovi casi emersi nell’ultima settimana è di 15.456 unità: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al -24%.

A livello territoriale, i numeri più alti sono nel Chietino e nell’Aquilano, dove l’incidenza settimanale è in entrambi i casi a 1.226; seguono il Teramano, con 1.168, e il Pescarese, con 1.025.