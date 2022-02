COVID ABRUZZO: RICOVERI AREA MEDICA AL 36 PER CENTO, INTENSIVE AL 14, INCIDENZA TORNA SOTTO MILLE

PESCARA – Alla luce dell’ultimo aggiornamento, il tasso di occupazione dei posti letto, in Abruzzo, è al 14% per le terapie intensive e al 36% per l’area non critica, a fronte di soglie da zona arancione rispettivamente del 20 e del 30%.

Continua a scendere l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che torna sotto quota mille e arriva a 964 (soglia limite 150).

Il totale dei nuovi casi emersi nell’ultima settimana è di 12.351 unità: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al -26,82%. In calo, su base settimanale, anche i ricoveri: quelli in area medica scendono del 3,5% e quelli in terapia intensiva si riducono del 26%.

A livello territoriale, tre province su quattro hanno ora un’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti inferiore a mille: in testa c’è il Chietino, con 1.001, seguita dall’Aquilano, con 980, e dal Teramano, con 950. Chiude il Pescarese, con un’incidenza pari a 827.