L’AQUILA – Rispetto a ieri si registrano in Abruzzo 314 nuovi casi di coronavirus. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.7%

Si registra insomma un nuovo aumento: il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, nel bollettino precedente relativo a lunedì era pari a 2.5% con 126 casi un vistoso calo rispetto a quello relativo a domenica, del 6,2%.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 2.136 (di età compresa tra 52 e 87 anni, 3 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo e 4 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 4 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Del totale dei casi positivi, 15.783 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+72 rispetto a ieri), 16.709 in provincia di Chieti (+123), 17.086 in provincia di Pescara (+66), 14.932 in provincia di Teramo (+47), 535 fuori regione (+4) e 192 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 52, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 19 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52969 dimessi/guariti (+430 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10132 (-128 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 890907 tamponi molecolari (+4864 rispetto a ieri) e 354409 test antigenici (+1804 rispetto a ieri).

607 pazienti (-15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 68 (-1 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.457 (-112 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

E’ intanto entrata in funzione sul portale sanita.regione.abruzzo.it.la nuova piattaforma telematica regionale, riservata ai caregiver e ai familiari conviventi dei disabili gravi. L’annuncio è dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì.

Al netto delle polemiche sui vaccini al personale giudiziario, si registra un incremento delle somministrazioni in Abruzzo: ieri 9.500 dosi con un incremento del 3,8% rispetto a lunedì. In tutto dall’inizio della campagna sono state somministrate 219.270 dosi su 248.490 consegnate, pari all’88,2%. una percentuale superiore alla media italiana che è dell’87,4%.

Oggi è entrata in funzione anche il centro vaccinale di Bazzano, frazione dell’Aquila con una potenza di fuoco di 50o vaccini al giorno.