PESCARA – Oggi in Abruzzo si sono registrati 76 nuovi positivi al covid 19, di età compresa tra 1 e 86 anni.

Non si e’ registrato nessun morto.

Aumentano i ricoverati in area medica, più 6 rispetto a ieri, con numero complessivo che sale a 56.

Sono 5 i pazienti in terapia intensiva (invariato), 1971 in isolamento domiciliare (+56).

Dei nuovi casi 13 si sono registrati in provincia dell’Aquila, 13 in provincia di Chieti, 19 in provincia di Pescara e 25 in provincia di Teramo, 5 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti 1555 tamponi molecolari e 5859 test antigenici.

Come riferisce il quotidiano il Centro, in terapia intensiva ci sono due ragazze di 26 e 34 anni, dell’Aquila e di Vasto, entrambe non vaccinate, e in gravi condizioni. e una terza ragazza, dell’Aquila, di 30 anni, con una sola dose ma non intubata. In rianimazione c’è anche un quarto ragazzo abruzzese, anche lui 30enne, ricoverato dalla scorsa settimana.

La 34enne di Vasto è ricoverata con una polmonite bilaterale in Rianimazione a Chieti. All’ospedale di Pescara sono ricoverate la 26enne dell’Aquila, con una polmonite bilaterale, e la 30enne sempre aquilana alla quale una sola dose non è bastata per evitare di ammalarsi. A Pescara è ricoverato il 33enne dell’Aquila, non vaccinato e appartenente a una fascia debole e quindi a rischio.