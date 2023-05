COVID ABRUZZO: SALGONO CASI, DIMINUISCONO RICOVERI, UN MORTO, ATTUALMENTE POSITIVI SONO 3.339

L’AQUILA – Sono 844 (di cui 309 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 20 e il 26 maggio in Abruzzo, Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 85enne) e sale a 3966.

La scorsa settimana i casi erano stati 660 con una vittima.

I dimessi e guariti questa settimana sono 726, e dunque aumentano gli attualmente positivi che sono 3.339, più 117 rispetto a venerdì scorso.

Se aumentano i casi diminuiscono i ricoveri: 62 pazienti, -12 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica, 1 solo paziente (+1 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 1714 tamponi molecolari (2609765 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5919 test antigenici (4895172).

Del totale dei casi positivi, 134210 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+169 rispetto a venerdì scorso), 190233 in provincia di Chieti (+298), 158195 in provincia di Pescara (+206), 156490 in provincia di Teramo (+157), 13411 fuori regione (+9) e 8172 (+5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

