COVID ABRUZZO: SITUAZIONE CONTAGI E RICOVERI, INTERVISTA A DOTTOR GRIMALDI, DIRETTA

L’AQUILA – La situazione dei contagi e dei ricoveri a L’Aquila e in Abruzzo: questo il tema dell’intervista in diretta streaming alle ore 12.30 ad Alessandro Grimaldi, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila.

Dal primo gennaio si sono verificati 749 contagi a Pescara, 346 a Teramo, 338 a Montesilvano, 245 a Vasto, 225 a Chieti, 197 a L’Aquila.

Mancano solo quattro pazienti ricoverati in area medica e l’Abruzzo avrà parametri tali da imporre il passaggio in zona gialla. Il dato è infatti al 14,65%, ma per l’Agenas, l’Abruzzo è già al 15%.

Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva, è al 12%, già superiore alla soglia del 10%. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è a 1.296, rispetto ad una soglia massima di 50.