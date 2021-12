COVID ABRUZZO, STRETTA AGENZIA SANITARIA REGIONALE: “TAMPONI OGNI SETTIMANA A MEDICI E OPERATORI”

L’AQUILA – Stretta dell’agenzia sanitaria regionale abruzzese nei tamponi di controllo per medici ed operatori sanitari alla luce della emergenza contagi in atto anche a causa dell’arrivo della variante Omicron: i tampini dovranno essere effettuati ogni sette giorni e non ogni 15 giorni.

La nuova disposizione è contenuta in un provvedimento firmato dal direttore dell’Asr, Pierluigi Cosenza, inviato ai direttori generali e ai direttori sanitari delle quattro Asl abruzzesi.

“Visto l’evolversi del quadro epidemiologico è necessaria l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed rendete per la sorveglianza attiva della diffusione del contagio tra il personale medico e gli operatori sanitari e socio-sanitari – scrive Cosenza – Al fine di mitigare il risciò a cui possono essere esposti gli operatori si rende necessario prevedere il potenziamento della sorveglianza mediante l’esecuzione di tamponi che dovrà essere entro e non oltre i sette giorni”.

Nella nota si dà mandato di organizzare i test al medico competente e ai direttori delle unità operative al fine di estendere il provvedimento ai competenti servizi delle Asl.