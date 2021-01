COVID ABRUZZO, TASSO POSITIVITA’ SCENDE AL 6 PER CENTO

L’AQUILA – Il tasso di positività in Abruzzo scende al 6%, rispetto all8 % di ieri. Dall’analisi di 4.244 tamponi effettuati nelle ultime ore, 339 in più rispetto a ieri, sono emersi 258 nuovi casi di Coronavirus.

Del totale dei casi positivi, 11.634 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+52 rispetto a ieri), 8.431 in provincia di Chieti (+65), 7.808 in provincia di Pescara (+56), 10.215 in provincia di Teramo (+63), 324 fuori regione (-1) e 182 (+23) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

