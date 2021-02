COVID ABRUZZO: TERAPIE INTENSIVE OCCUPATE SUPERANO OGNI RECORD

PESCARA – Sono 568 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 6.539 tamponi molecolari: è risultato positivo l’8,69% dei campioni. Tre i decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.701.

In aumento i ricoveri, che passano dai 688 di ieri ai 704 di oggi. Le terapie intensive superano ogni record e arrivano a quota 82 (+5). Fino ad oggi il dato più alto, nei giorni scorsi, era di 78 unità.

Il tasso di occupazione dei posti letto sale al 40,2%, a fronte di una soglia di allarme del 30%. In area medica ci sono 622 pazienti (+11): in questo caso il tasso di occupazione è del 43,7%, a fronte di una soglia di allarme del 40%.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.540 (+505). Gli attualmente positivi al virus, dopo oltre due mesi, tornano a superare quota 13mila: nelle ultime ore sono 521 in più, per un totale di 13.244 persone. I guariti sono 39.523 (+44). Eseguiti anche 11.569 test antigenici.

