COVID ABRUZZO: TEST RAPIDI ANTIGENICI NELLE FARMACIE, ORDINANZA ENTRO LUNEDI’

L’AQUILA – “Un accordo accordo importante che formalizzeremo a breve, speriamo di poter firmare l’ordinanza al più tardi entro lunedì. Non è stato facile mettere insieme le esigenze e i meccanismi organizzativi della Regione, del Ministero e delle farmacie per poter rendere possibile questa iniziativa”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus nel secondo giorno della “zona rossa”, ha annunciato l’accordo tra la Regione, Assofarm e Federfarma che porterà nelle farmacie abruzzesi test rapidi alla portata di tutti per rilevare la presenza del virus.

“Si potrà quindi andare in farmacia a fare il test antigenico rapido, che con altissima affidabilità certifica la negatività del soggetto, nel caso in cui invece certifichi la positività verrà effettuato il test molecolare ma intanto permette uno screening per aiutare a tenere sotto controllo l’andamento dell’epidemia. Saremo tra i primi a mettere in campo questo strumento e a diffonderlo. L’Abruzzo ha chiesto un quantitativo molto importante di questi test e non appena disponibili potremo distribuirli alle farmacie”.

