COVID ABRUZZO: TRE MORTI, 1.500 CASI E 781 GUARITI. ATTUALMENTE POSITIVI 57.853, 340 RICOVERATI

CHIETI – Oggi in Abruzzo si registrano 1.500 nuovi positivi. Tre le vittime, ricoveri in calo e 781 i guariti in più.

Eseguiti 2.268 tamponi molecolari e 9.524 test antigenici. Tre deceduti (2 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi), 314.563 guariti (+781), 57.853 gli attualmente positivi (+716), 329 ricoverati in area medica (-8), 11 in terapia intensiva (invariato).

In 57.513 in isolamento domiciliare (+724). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (239), Chieti (450), Pescara (371), Teramo (382), fuori regione (21), in accertamento (37).