COVID ABRUZZO, VERI’: “RT SOTTO 1 SECONDO PREVISIONI, DATI DA ZONA GIALLA”

L’AQUILA – “I contagi stanno diminuendo, per quanto riguarda l’indice di contagio abbiamo una previsione al di sotto dell’1, e questo è confortante. È la conferma che l’aver messo in atto misure restrittive localizzate, nei comuni ora il lockdown, è una strategia che sta pagando, che consente di aggredire le situazioni più critiche, circoscrivere il virus, ed evitare che si espanda in altri territori”.

Lo ha spiegato ad AbruzzoWeb l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, che ha sottolineato: “L’Abruzzo è ora classificato come zona arancione, ma abbiamo anche quelli che sono i presupposti per essere zona gialla”.