ROMA – Scende a 0,98 sotto la soglia d’allarme di 1 il valore dell’Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1,08. L’incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana.

Sono questi i valori che i tecnici dell’Iss e del ministero della Salute stanno esaminando e che dovrebbero essere confermati nel Monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica del 30%: è pari al 41% contro 39% della scorsa settimana.

I numeri della cabina di regia saranno determinanti per la nuova classificazione dei colori delle regioni Per l’Abruzzo pressoché certa la conferma alla fascia “arancione”, e quasi certamente non cambierà più di tanto la mappa dell’Italia a colori, suddivisa per fasce di rischio.

L ‘indice Rt, il tasso di riproduzione del virus, è sceso a quota 0.8, sotto la media regionale.

Sono 11 le regioni che hanno invece un Rt puntuale maggiore di uno: Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto. Tra queste, due Regioni (Campania e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3.

C’è poi il “caso Sicilia”. La regione è stata investita dall’inchiesta sui dati falsi e ora rischia di essere retrocessa. Il quadro più recente comprende 1.282 contagi su 10.305 tamponi con un’incidenza del 12%. Negli ospedali i ricoverati sono 1039.

Oggi è prevista anche l’Unità di crisi regionale, che si riunisce alle 12, è chiamata ad analizzare i dati più recenti, per valutare la situazione nelle quattro province e stabilire anche qui la nuova mappa dei comuni in “zona rossa light”.

Ecco i comuni con le maggiori restrizioni: in Provincia di Chieti, Castiglione Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito, Casoli e Lentella.

In Provincia di Pescara, Collecorvino, Rosciano, Moscufo, Villa Celiera.

Provincia di L’Aquila, Capitignano, Pizzoli, Pratola Peligna, Sante Marie, Prezza, Celano e San Benedetto dei Marsi, Pescina e Cerchio.

In Provincia di Teramo, Colonnella, Nereto, Sant’Omero e Mosciano Sant’Angelo.

Il decreto legge approvato dal governo Draghi ha sospeso la zona gialla fino alla fine del mese, salvo deroghe per casi particolari. E quindi, com’è stato per gran parte del mese marzo, le Regioni si divideranno tra arancioni e rosse. La Campania è l’unica che spera di poter passare dal rosso all’arancione.

L’eventuale cambio di colore potrebbe essere annunciato già domani, ma in ogni caso per renderlo effettivo occorrerà attendere martedì 7 aprile poiché fino a Pasquetta l’Italia è in zona rossa nazionale, per cercare di limitare spostamenti e assembramenti durante le festività pasquali.

Attualmente sono 11 le regioni, cui si aggiunge la provincia autonoma di Trento, in zona rossa. E per molte di queste, la situazione resterà invariata anche dopo Pasqua. Per Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Puglia i dati non suggeriscono cambiamenti. Stesso discorso per il Piemonte, nonostante il lieve calo dei contagi e l’indice Rt stimato sotto l’1.

In base alla bozza della cabina di regia, complessivamente il rischio epidemico si mantiene a livelli elevati con sei Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto) che hanno un livello di rischio alto. L’Abruzzo è nelle 13 regioni a rischio moderato. e una Regione (Basilicata) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno una classificazione di rischio basso.