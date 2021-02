L’AQUILA – Abruzzo verso la conferma della zona arancione, con le province di Chieti e Pescara ancora in zona rossa.

È quanto si apprende da fonti regionali mentre è ancora in corso l’analisi dei dati sul monitoraggio settimanale dell’epidemia di coronavirus, oggetto di esame oggi dal Comitato tecnico scientifico che poi produrrà nuove ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, a valere però da lunedì prossimo.

L’Abruzzo è già diviso a metà per decisione del presidente Marco Marsilio che ha disposto la zona rossa per le province di Pescara e Chieti e 5 comuni dell’Aquilano (Ateleta, Campo di Giove, Cansano, Roccacasale e Ortona dei Marsi), mentre la provincia dell’Aquila e di Teramo dovrebbero restare in arancione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’indice di contagio, l’Rt è a 1.11, rischio moderato, ma con un’alta possibilità di progressione all’alto. L’ufficialità è attesa in serata al termine della riunione con il Cts.

Piemonte, Lombardia e Marche da lunedì arancioni. Basilicata e Molise verso il rosso. Sarebbero queste alcune delle modifiche ai colori delle regioni contenute nelle ordinanze che stanno per essere firmate dal ministro Speranza. La Liguria verso il giallo.

Intanto in Abruzzo sarà firmata domani un’ordinanza regionale che stabilisce la didattica a distanza al 100 per cento nelle scuole superiori in Abruzzo. Il documento conferma lo status precedente e sarà in vigore da lunedì. A firmare l’ordinanza sarà il presidente Marsilio.

“I casi aumentano e bisogna essere attenti e prudenti – spiega l’assessore abruzzese alla istruzione Pietro Quaresimale – Abbiamo verificato i dati forniti dalle autorità scientifiche che dicono che la situazione è più grave a Pescara e Chieti, un po’ meno a L’Aquila e Teramo e quindi si va verso la conferma della dad al 100 pe cento nelle scuole superiori”.

Al momento elementari e medie frequenteranno in presenza.

L’ULTIMO BOLLETTINO

Sono 594 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra i 7 mesi e i 102 anni, emersi dall’analisi di 5.828 tamponi molecolari e 3.101 test antigenici: il tasso di positività è pari al 6.6%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 53.535.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1.689, di età compresa tra 56 e 96 anni: 3 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, un caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei positivi sono compresi anche 39.125 dimessi/guariti (+487 rispetto a ieri).

Del totale dei casi, 13.178 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+63 rispetto a ieri), 13.286 in provincia di Chieti (+201), 13.784 in provincia di Pescara (+234), 12.687 in provincia di Teramo (+92), 425 fuori regione (+3) e 185 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 101, di cui 8 in provincia dell’Aquila, 41 in provincia di Pescara, 33 in provincia di Chieti e 19 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 12.731 (+97 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 733.700 tamponi molecolari (+5.828 rispetto a ieri) e 242.281 test antigenici (+3.101 rispetto a ieri).

614 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 74 (-4 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12043 (+95 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

BASILICATA E MOLISE ROSSE, ALTRE 3 REGIONI ARANCIONI

Basilicata e Molise in zona rossa e altre tre regioni – Lombardia, Piemonte e Marche – che passano in arancione e vanno ad allungare la lista di quelle in cui sono in vigore le restrizioni: ora sono in totale dieci, oltre alle province di Trento e Bolzano, più della metà del Paese, alle quali vanno aggiunti i lockdown locali come quelli che scatteranno nelle province di Frosinone, Pistoia e Siena già sabato e le misure da “arancione scuro” in provincia di Bologna e Brescia.

Il monitoraggio settimanale del ministero della Salute fotografa un’Italia sempre più in difficoltà a causa della diffusione delle varianti del Covid e dagli esperti arriva un nuovo invito a mantenere e anzi rafforzare i provvedimenti restrittivi: “alla luce del chiaro trend in aumento – dice l’Istituto superiore di sanità – sono necessarie ulteriori e urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale e puntuali interventi” locali “per evitare il sovraccarico dei servizi sanitari”. Indicazioni che potrebbero tradursi in una nuova stretta nel Dpcm in vigore dal 6 marzo, che il governo sta mettendo a punto in queste ore.

I nuovi passaggi di colore, come annunciato dall’esecutivo nella riunione con le Regioni di giovedì per andare incontro alle richieste dei presidenti e delle categorie economiche sul territorio, entreranno in vigore non più la domenica ma il lunedì. Un’apertura che però non placa le polemiche visto che il governatore della Lombardia Attilio Fontana torna a chiedere il superamento del sistema delle fasce. “È arrivato il momento che i tecnici ci dicano in modo chiaro e definitivo come superare questo stillicidio settimanale con regole stabili e sicure”.

Il governo ha già detto però che i colori resteranno anche con il prossimo Dpcm – “un sistema alternativo non c’è” è stata la risposta della ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini ai presidenti – e che non è possibile per ora riaprire. I numeri sono d’altronde impietosi. I casi giornalieri sono tornati sopra i 20mila, il tasso tra tamponi e positivi è salito al 6,3%, ci sono ancora 253 morti in 24 ore. Non solo: dieci regioni hanno un Rt superiore all’1, in cinque il rischio complessivo è alto e in otto il tasso di occupazione in terapia intensiva è sopra la soglia critica.

“È fondamentale – dice l’Iss – evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo familiare e rimanere a casa il più possibile”. Con buona pace dei governatori e del leader della Lega Matteo Salvini, le restrizioni dunque rimarranno, a partire dalla chiusura dei ristoranti la sera, di piscine e palestre. Unico spiraglio è quello che arriva dal Comitato tecnico scientifico pe cinema e teatri: gli esperti, ha detto il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, hanno dato l’ok alla riapertura in zona gialla dal 27 marzo. In realtà il Cts ha solo validato il protocollo, riducendo ulteriormente la capienza prevista (al 25%, massimo 200 persone al chiuso e 400 all’aperto) e, soprattutto, ha ribadito che dovrà comunque essere fatta una valutazione in base alla situazione epidemiologica 15 giorni prima.

Lo scontro con i governatori potrebbe ore spostarsi sulla scuola. Diversi presidenti hanno espresso la volontà di chiudere o mettere tutti gli studenti in Dad, alla luce dell’incidenza delle varianti, e alcuni lo hanno già fatto, come Vincenzo De Luca in Campania o Francesco Acquaroli nelle Marche. Ma sia il ministro della Salute Speranza sia la Gelmini hanno già ribadito che non si può chiedere la riapertura di attività commerciali da un lato e la chiusura delle scuole dall’altro. Il governo ha comunque chiesto al Comitato tecnico scientifico un punto sulla diffusione del contagio nelle scuole e di esprimersi su quali debbano essere le regole per le zone arancioni.

Download in PDF©