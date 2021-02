PESCARA – “Le proiezioni sui dati trasmessi a Roma per il report settimanale mostrano un forte incremento dell’indice Rt, che oscilla intorno a 1,20 e comunque con un valore minimo intorno o superiore a 1,10. Con questi dati, la Cabina di Regia che si riunirà domani non potrà che classificare l’Abruzzo in zona arancione”.

L’annuncio, temuto e purtroppo previsto, arriva dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ieri ha firmato l’ordinanza numero 6 relativa all’applicazione, valida per 14 giorni fino a diverso provvedimento, di nuove misure restrittive per il contenimento del Coronavirus per i Comuni di Pescara, Spoltore, Francavilla al Mare e Montesilvano, dove i contagi sono da giorni in preoccupante aumento.

Ed ora si dà per scontato che l’Abruzzo da “giallo” tornerà “arancione”, con divieto di uscire dal proprio comune, o con la possibilità di sportarsi per 30 chilometri se si abita in in comune sotto i 5mila abitanti, e con la chiusura dei ristoranti a pranzo.

“Se l’ordinanza del Ministro verrà pubblicata sabato (come è probabile) – spiega Marsilio – , la nuova disciplina scatterà da domenica. Purtroppo, la forte incidenza della variante inglese in alcune aree del territorio abruzzese, e in particolare nell’area metropolitana Pescara-Chieti (per la quale sono operative da oggi le misure restrittive contenute nell’ultima ordinanza presidenziale), sta facendo rapidamente risalire la curva dei contagi”.

A tal proposito, rivela Marsilio, domani mattina il Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale tornerà a riunirsi per proseguire nel monitoraggio costante dell’andamento epidemiologico, con particolare attenzione ai comuni sottoposti a discipline più restrittive e a segnalazioni di allerta.

Verrà sottoposta a valutazione anche l’opportunità di prorogare o no la zona rossa per i comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria, sulla base dei contagi registrati nella settimana trascorsa.

“La virulenza e la velocità di trasmissione di questa ‘terza ondata’ è ben maggiore della seconda ondata che ci ha colpiti a novembre. Per arrestare la corsa del virus e la risalita degli indicatori, che altrimenti porterebbero l’intera Regione in zona rossa tra un’altra settimana, occorre intensificare gli sforzi e l’applicazione di comportamenti corretti”, conclude Marsilio.

In vigore da oggi intanto le nuove misure restrittive per il contenimento del Coronavirus per i Comuni di Pescara, Spoltore, Francavilla al Mare e Montesilvano.

Una decisione dettata dalla necessità di arginare il contagio che in questa fase ha colpito duramente proprio l’area metropolitana Pescara-Chieti, con ricoveri in costante aumento e il Covid hospital ormai al collasso. L’ordinanza, la numero 6, fa seguito a quella con la quale la scorsa settimana è stata introdotta la “zona rossa” per i comuni di Atessa e San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, e Tocco da Casauria, in provincia di Pescara.

L’ordinanza, che entra in vigore da subito, prevede il “divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, il “divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali; il “rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d’ingresso in tutte le attività commerciali”.

Per i Comuni di Gessopalena, Torrevecchia Teatina, Carsoli, Pianella, Bucchianico, Giulianova, è stata decisa poi la “sottoposizione a monitoraggio intensivo”, dando mandato alle Asl territorialmente competenti “di notiziare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio, qualora i parametri suindicati suggeriscano l’adozione di misure restrittive a livello comunale”.

Infine è stata confermato il monitoraggio intensivo per il Comune di Chieti, come già previsto nell’ordinanza 3.

