PESCARA – Sono 3.748 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 2 mesi e 102 anni, emersi dall’analisi di 8.184 tamponi molecolari e 22.458 test antigenici (2.371 dei quali risultati positivi): il tasso di positività è pari al 12.23%.

Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale così a 184.596.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi – di età compresa tra 63 e 93 anni, 3 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila, 1 residente fuori regione, mentre 3 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalla Asl – e sale a 2.738.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 9.6981 dimessi/guariti (+221 rispetto a ieri).

396 pazienti (-22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 35 (-5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 84.536 (+3.535 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 39.206 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+724 rispetto a ieri), 50.517 in provincia di Chieti (+1.120), 43.851 in provincia di Pescara (+863), 46.105 in provincia di Teramo (+918), 2.364 fuori regione (+37) e 2.553 (+79) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 84.877 (+3418 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 72.024 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Sono quattro le Regioni che superano le soglie dei parametri che aprono al passaggio dalla zona gialla a quella arancione: Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. La Valle d’Aosta dovrebbe evitare la zona rossa.

È quanto si stima in base agli ultimi dati del monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute.

Per il cambio di colore, da giallo ad arancione, occorre che l’occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva superi il 20%, per i ricoveri in area medica si superi la soglia del 30% e l’incidenza oltre 150 casi per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni.

L’Abruzzo è arrivato al 31% per l’area medica e al 22,2% per le terapie intensive e ha un’incidenza a 7 giorni di 1.978 casi per 100mila abitanti.

Il Piemonte è al 30% per i ricoveri, al 22,8% per le intensive e ha un’incidenza di 2.259 per 100mila negli ultimi 7 giorni; Il Friuli Venezia Giulia è al 33,6% per i ricoveri, al 22,9% per le rianimazioni e ha una incidenza 2.451 su 100mila, infine la Sicilia è al 33,6%, al 20,2% e ha una incidenza di 1.169 su 100mila. La Valle d’Aosta è al 54,5% per le aree mediche ma si è fermata al 18% per le terapia intensive. Dovrebbe quindi evitare la temuta zona rossa.

L’elenco dell’Italia in giallo è ad oggi molto lungo: Campania, Lombardia, Lazio, Toscana, Valle d’Aosta. Emilia Romagna, Liguria, Marche, Veneto, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano. In zona bianca invece: Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria.