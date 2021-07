COVID, ACERBO: “PERCHE’ GREEN PASS NON E’ PREVISTO PER ANDARE A MESSA?

ROMA – “Rifondazione Comunista si associa all’Uaar nel ritenere grave il trattamento differenziato che il governo riserva alle chiese. Perché il green pass non è previsto per andare a messa? Eppure anche i luoghi di culto possono essere occasione di assembramento. Quali sono le considerazioni sanitarie che hanno portato all’esclusione? Si ha l’impressione di una clericalata per non irritare gerarchie cattoliche”. Lo afferma Maurizio Acerbo, segretario nazionale, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.