COVID: AD ATELETA CONTAGIATA FAMIGLIA DI 4 PERSONE, TUTTE VACCINATE. SINDACO ANNULLA EVENTI

L’AQUILA – Una famiglia residente ad Ateleta (L’Aquila), con tutti i componenti vaccinati, è risultata positiva al Covid 19 e il sindaco del paese, Marco Passalacqua, ha sospeso tutti gli eventi in programma per la stagione estiva, ordinando anche la chiusura del Luna Park.

Il sindaco ha motivato la decisione non solo con la necessità di fermare il contagio, ma anche per sollecitare i cittadini al rispetto delle regole di prevenzione contro la diffusione del virus, al divieto di assembramenti e all’utilizzo delle mascherine.

“Esprimendo a nome di tutta la comunità sostegno e vicinanza ai quattro componenti della famiglia colpita da covid, che fortunatamente versa in buone condizioni di salute ed ha effettuato entrambe le dosi di vaccino previste, mi rendo consapevole anche della necessità di adottare per I prossimi giorni misure restrittive ed urgenti annullando tutte le serate organizzate per questa settimana nonché la chiusura del Luna Park presso il Parco Comunale, perché adesso è indispensabile contenere ulteriori contagi ed effettuare un’attività di tracciamento per bloccare ed arginare il più possibile l’infezione”.

“Faccio appello alla serenità e alla giusta convivenza di uomini e donne che sanno stare insieme nel rispetto reciproco come monito e riferimento educativo dei più giovani ai quali resta ovviamente difficile contenere quell’entusiasmo nella voglia di vivere e di tornare ad essere liberi, e che a duro prezzo hanno pagato durante l’ultimo anno scolastico – ha sottolineato il sindaco rivolto ai cittadini – Non vi chiedo di essere diffidenti, ma di rispettare chi vi è di fronte prima di voi stessi, per essere certi di non essere stati la causa bensì la cura”.

Nei mesi scorsi il piccolo paese dell’Alto Sangro era finito in zona rossa a seguito del focolaio che ha visto coinvolte e contagiate decine di persone.