COVID: AD ATRI A BREVE TAMPONI RAPIDI DA MEDICI DI BASE

ATRI – Atri è sede di driving test con cadenza periodica. Già sono stati effettuati dalla ASL di Teramo oltre 500 tamponi in modalità drive-in al Centro Turistico Integrato e lunedì mattina, 9 novembre 2020, ne verranno effettuati altri 500. Questa è una modalità che consente di accelerare le procedure, al fine di ridurre i tempi di attesa di chi è in lista da richieste dei medici curanti.

Ad Atri, inoltre, a breve ci sarà la possibilità di sottoporsi ai tamponi rapidi che saranno eseguiti ai cittadini dai medici di base della città.

Al fine di consentire e rafforzare la fondamentale attività di prevenzione e di controllo del contagio nella popolazione residente e di evitare, nel contempo, a tal fine l’utilizzo degli ambulatori dei medici di medicina generale, l’Amministrazione Comunale di Atri ha messo a disposizione, per l’esecuzione dei test antigenici, un locale adibito a infermeria con annessi servizi igienici anche per i disabili, all’interno del Palasport Di Nardo Di Maio nel Centro Turistico Integrato. Il locale sarà sanificato quotidianamente a cura del Comune di Atri e messo a disposizione, nelle ore mattutine, dei medici di base che potranno eseguire il test ai propri pazienti sulla base di un calendario da essi predisposto.

“Abbiamo ritenuto fondamentale – dichiara il Sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti – agevolare, soprattutto in questa fase molto critica per la Asl nella gestione e effettuazione dei tamponi molecolari, l’attività di screening nel nostro Comune che consentirà di garantire, soprattutto in tempi celeri, l’accertamento di eventuali positività di contatti stretti o casi sospetti tra i nostri cittadini per prevenire, così, qualsiasi diffusione incontrollata del contagio nel territorio. Tale attività si andrà ad affiancare ai periodici ‘drive in’ test predisposti nella nostra città, grazie all’accordo con la Asl, che hanno già consentito l’evasione di circa mille richieste in sospeso dei medici di base per l’esecuzione dei tamponi molecolari riguardanti i cittadini atriani e dei comuni della Valle del Fino”.

Download in PDF©