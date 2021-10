COVID, AD AVEZZANO POSITIVE TRE INSEGNANTI VACCINATE: 60 BAMBINI IN QUARANTENA

AVEZZANO – Tre insegnanti, regolarmente vaccinate, sono risultate positive al Covid-19 e per precauzione la Asl, d’accordo con la dirigente scolastica, ha disposto la chiusura dell’intera scuola, con 60 bimbi, 10 insegnanti e tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in quarantena.

Succede alla scuola materna Madonna del Passo di Avezzano, dove le tre maestre, risultate positive mercoledì scorso, erano vaccinate come tutto il personale docente e non docente e si stanno curando a casa. Bambini e insegnanti, spiega Il Messaggero, potranno rientrare a scuola martedì 2 novembre previo tampone di controllo con esito negativo.

I locali, il centro gioco e la sezione primavera che ospita bambini da 18 a 36 mesi, sono stati sottoposti a sanificazione. Sono rimasti esclusi dal provvedimento solamente i bambini che in quei giorni non erano presenti a scuola, ma anche loro nei prossimi giorni dovranno restare a casa perché, in questa situazione e soprattutto in mancanza di tutto il personale non è possibile aprire la scuola.