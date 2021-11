COVID, AD AVEZZANO SCREENING NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA: NESSUN POSITIVO

AVEZZANO – Ad Avezzano nessun positivo nella nuova campagna di screening gratuiti alle scuole dell’infanzia messa in cantiere dall’amministrazione Di Pangrazio dove si sono sottoposti ai tamponi salivari 97 bambini.

Bimbi in fila, quindi, e partecipazione pressoché totale per i test salivari effettuati nella scuola d’infanzia Collodi e in quella di Borgo Pineta.

“Chiusa la tre giorni di test riservati ai più piccoli – si legge in una nota – ora l’assessore alle politiche scolastiche, Maria Teresa Colizza e la collega alla pubblica istruzione, Patrizia Gallese, sempre in prima linea, sono pronte per indossare il camice bianco lunedì 29, dalle 14,30 alle 18,30, quando è in agenda la nuova campagna allo stadio dei Pini, stavolta aperta a tutta la popolazione, con tamponi antigenici rapidi”.

“La risposta dei bambini, o meglio delle famiglie, in linea con la scelta improntata alla massima prudenza dell’amministrazione – affermano Colizza e Gallese – certifica un bel segnale di consapevolezza utile per contrastare il virus che non è ancora debellato. Continueremo a vigilare e a controllare anche con lo strumento dei test utile nella lotta a possibili nuovi focolai e quindi alla diffusione del Covid 19”. Nuovo appuntamento, quindi, lunedì 29 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, con il nuovo screening aperto a tutta la popolazione”.